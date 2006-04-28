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По звуки <солнечной> музыки Вольфганга Амадея Моцарта:

28 апреля 2006 11:37
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Этот год ЮНЕСКО объявлен годом Вольфганга Амадея Моцарта. 250 лет исполнилось со дня рождения великого австрийского композитора. Его музыка звучит с невиданным размахом по всему миру.В Минске, в зале Белорусской государственной филармонии  заслуженная артистка республики Ирина Шумилина исполнила  фортепианный концерт, посвященный Моцарту, увертюру в стиле Генделя, фантазию до  минор и сонаты Моцарта. По словам пианистки, <солнечность> музыки великого композитора  и сделала ее такой популярной.  <Вечный солнечный свет в музыке... Имя твое - Моцарт>, - писал Антон Рубинштейн  о гениальном австрийце. 
Заниматься музыкой Вольфганг Моцарт начал в два с половиной года,  а в  три  уже играл мелодии на клавесине, в пять - показал себя выдающимся исполнителем на этом инструменте, а в шесть - принялся сочинять музыку. В восемь лет Моцарт сочинил первые три симфонии. Академиком самой авторитетной в Европе Болонской музыкальной академии композитор стал в 14 лет.
# Культура

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