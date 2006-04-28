По звуки <солнечной> музыки Вольфганга Амадея Моцарта:

Этот год ЮНЕСКО объявлен годом Вольфганга Амадея Моцарта. 250 лет исполнилось со дня рождения великого австрийского композитора. Его музыка звучит с невиданным размахом по всему миру.В Минске, в зале Белорусской государственной филармонии заслуженная артистка республики Ирина Шумилина исполнила фортепианный концерт, посвященный Моцарту, увертюру в стиле Генделя, фантазию до минор и сонаты Моцарта. По словам пианистки, <солнечность> музыки великого композитора и сделала ее такой популярной. <Вечный солнечный свет в музыке... Имя твое - Моцарт>, - писал Антон Рубинштейн о гениальном австрийце.

Заниматься музыкой Вольфганг Моцарт начал в два с половиной года, а в три уже играл мелодии на клавесине, в пять - показал себя выдающимся исполнителем на этом инструменте, а в шесть - принялся сочинять музыку. В восемь лет Моцарт сочинил первые три симфонии. Академиком самой авторитетной в Европе Болонской музыкальной академии композитор стал в 14 лет.