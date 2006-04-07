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Плели девушки венок. Белорусский

07 апреля 2006 15:06
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В Республиканском доме учащихся и работников учреждений профессионального образования прошел фестиваль декоративно-прикладного творчества <Беларускi вянок>.Участвовали более двухсот юношей и девушек из 25 училищ и лицеев и трех педагогических колледжей со всей Минской области. Они состязались в сценическом и швейном мастерстве, а также в конкурсах на лучшее произведение декоративно-прикладного искусства. Самые интересные из этих работ были представлены на специальной выставке. Победители же будут принимать участие в республиканском фестивале в конце апреля.
# Культура

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