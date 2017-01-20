Писатель Георгий Марчук: 70 лет – самый лучший подарок… Спасибо Богу, что дожили!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – писатель, сценарист, драматург, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Георгий Марчук.

В первую очередь хотелось бы поздравить Вас с юбилеем! Как отпраздновали? Что стало лучшим подарком?

Георгий Марчук, писатель, сценарист, драматург, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

70 лет – самый лучший подарок… «Спасибо Богу, что дожили!» – как говорила когда-то моя бабушка. Мой День рождения совпадает с праздником – Новый год, Рождество, Старый новый год, Крещение. Так плавно один праздник переходит в другой. Никаких суеверий не имеет. Однако цифра серьёзная и нужно относиться к ней тоже серьёзно. Что-то пересмотреть, что-то вспомнить, погрустить, может, немного и поплакать: что богато, что прошло… Что богато, что не успел… Мало был внимателен к людям, мало старался что-то сказать, помочь, может, кому-то… Идеального ничего не бывает. Потому, спасибо Богу, что есть друзья, есть чудесная жена, дочь, внучка. Было неожиданно встретить Новый год с такой датой –70!

Любовь предполагает какое-то самопожертвование. Всё же больше думаешь о другом. Это как говорят: «Можно жить без Бога!». Ну, правда, можно жить без Бога… Но, всё ж таки, с Богом как-то надёжнее. Всё же легче.

Как Вы считаете для белорусов какой из видов искусств наиболее понятен?

Георгий Марчук, писатель, сценарист, драматург, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

У нас в Беларуси литература довольно молодая, хоть она и тянется издалека. Потому больше белорусы тянутся к литературе, живописи. Я старался пробовать себя в разных жанрах. Поскольку я долгое время работал на киностудии «Беларусьфильм», то я люблю, конечно, кинематограф. У кинематографа я взял умение строить сюжеты. Часто лиризм, романтизм и такой натурализм тормозил восприятию читателя белорусской прозы. А поскольку я закончил факультет режиссёра и сценариста, дипломированный режиссёр и писал сценарии, я научился выстраивать сюжет.

Перевод с белорусского языка. Полная версия интервью - в видеоматериале.