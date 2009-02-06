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Певица Ирина Дорофеева отправляется с концертами по Беларуси

06 февраля 2009 08:53
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Свой гастрольный тур "Под мирным небом" заслуженная артистка страны посвятила 65-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Такую акцию популярная вокалистка проводит уже в шестой раз. Выступления пройдут в больших и малых городах, а также в воинских частях. Обновлённую программу уже сегодня смогут оценить в городе Зельва Гродненской области. Всего же пройдёт более ста концертов с участием известных белорусских эстрадных исполнителей. Поклонников творчества Ирины Дорофеевой в феврале ожидает ещё один сюрприз: выход сразу двух дисков.
# Культура

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