Певица Ирина Дорофеева отправляется с концертами по Беларуси

Свой гастрольный тур "Под мирным небом" заслуженная артистка страны посвятила 65-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Такую акцию популярная вокалистка проводит уже в шестой раз. Выступления пройдут в больших и малых городах, а также в воинских частях. Обновлённую программу уже сегодня смогут оценить в городе Зельва Гродненской области. Всего же пройдёт более ста концертов с участием известных белорусских эстрадных исполнителей. Поклонников творчества Ирины Дорофеевой в феврале ожидает ещё один сюрприз: выход сразу двух дисков.