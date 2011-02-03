Петер Деттмар (Германия): Для нас очень большая честь быть почетным гостем на 18-й Минской международной книжной ярмарке в Минске

Белорусская столица в центре внимания книголюбов всего мира. Менее недели осталось до открытия 18-й Минской международной книжной ярмарки.

Книгоиздатели из зарубежья уже съезжаются для участия в масштабном форуме. Подано более 600-сот заявок. Почетным гостем выставки в этом году будет Германия. Страна регулярно участвует в мероприятии, но впервые в столь значительном статусе и со столь представительной экспозицией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Деттмар, советник-посланник Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Это очень большая честь для нас участвовать в этой выставке, тем более в качестве почетного гостя. Германию и Беларусь связывает давнее сотрудничество в области культуры. И мы считаем, что нет лучшей коммуникации для совместного сближения, чем подобные мероприятия.

В этом году мы привезли сюда очень широкий спектр литературы — более 700 изданий. Планируется провести очень интересные семинары. Знаем, что в прошлом году выставку посетило рекордное количество читателей и верим, что на этот раз их будет не меньше.