Песняры против песняров

Знакомые усы, балахоны и, конечно, песни. Только вот лица совсем незнакомые. Так кто же эти люди, которые выдают себя за ансамбль-легенду и какие права они имеют называться Песнярами? Минкультуры Беларуси уже направило письмо коллегам в Россию и Украину с просьбой разобраться с клонами.

В интернете незнакомые для Беларуси Песняры имеют даже свой официальный сайт. Здесь написано – некоторые участники гастролеров работали вместе с Мулявиным. Зарегистрированы в России как ООО «Песняры» и утверждают, что имеют все основания называться таковыми.

Все дело в том, что на одной сцене с Мулявиным работали больше 70 человек. С 1968 года легендарный ансамбль менял составы: Лявоны становились Песнярами, Песняры - студией Лявоны и «Белорусскими песнярами». Потом мулявинский коллектив распался на две части: под управлением Борткевича и Шарапова, а вот потом Борткевичский клон - на Песняров под управлением Свечкина и на Лявоны. В 1997 году в ансамбле наметился кризис, что привело к расколу.

В настоящее время существует 5 различных коллективов, имеющих в своём названии слово «Песняры» и исполняющих песни из репертуара легендарного ансамбля. Так кто же настоящие, а кто клоны?