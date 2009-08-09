Песняры против песняров

В интернете незнакомые для Беларуси Песняры имеют даже свой официальный сайт. Здесь написано – некоторые участники гастролеров работали вместе с Мулявиным. Зарегистрированы в России как ООО «Песняры» и утверждают, что имеют все основания называться таковыми.
Все дело в том, что на одной сцене с Мулявиным работали больше 70 человек. С 1968 года легендарный ансамбль менял составы: Лявоны становились Песнярами, Песняры - студией Лявоны и «Белорусскими песнярами». Потом мулявинский коллектив распался на две части: под управлением Борткевича и Шарапова, а вот потом Борткевичский клон - на Песняров под управлением Свечкина и на Лявоны. В 1997 году в ансамбле наметился кризис, что привело к расколу.
В настоящее время существует 5 различных коллективов, имеющих в своём названии слово «Песняры» и исполняющих песни из репертуара легендарного ансамбля. Так кто же настоящие, а кто клоны?