«Песнярам» - 40 лет!

1 сентября исполняется 40 лет со дня создания белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры».

Более тридцати лет создателем и художественным руководителем ансамбля «Песняры» был известный артист и композитор Владимир Мулявин. С 1962 года он работал в Белорусской государственной филармонии. Музыкант увлекся белорусским фольклором, создал группу «Лявоны». В 1969 году эта группа была переименована в вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». В разные годы в составе ансамбля работали Леонид Борткевич, Валерий Дайнеко, Александр Демешко, Анатолий Кашепаров, Владислав Мисевич, Игорь Пеня, Леонид Тышко.

В 1970 году «Песняры» победили на Всесоюзном конкурсе песни в Москве и начали гастролировать по Советскому Союзу. В ансамбле новую жизнь получили многие белорусские народные песни. «Беловежская пуща», «Александрина», «Вологда», «Косил Ясь конюшину» и многие другие песни, звучавшие в исполнении легендарного ансамбля «Песняры», давно признаны лучшими хитами двадцатого века.

Гастроли ансамбля всегда были визитной карточкой белорусского искусства. В 1976 году первыми из отечественных рок-музыкантов «Песняры» совершили поездку в США. В этом же году компания «Columbia» выпустила пластинку с их песнями. «Песняры» стали первыми обладателями «Золотого диска» СССР, покорили сердца слушателей более чем в 56 странах, подарив миру замечательные песни. Ансамблем было поставлено два больших театрализованных произведения - рок-опера «Песня о доле» и поэма-легенда «Гусляр».

За большие заслуги в развитии и пропаганде музыкального искусства в 1979 году Владимиру Мулявину присвоено почетное звание «Народный артист Беларуси», в 1991-м - «Народный артист СССР». В январе 2001 года в Москве на Аллее звезд состоялась закладка звезды Владимира Мулявина.

14 мая 2002 года Владимир Мулявин попал в автомобильную аварию и получил сложнейшую травму позвоночника. 26 января 2003 года на 63-м году жизни известный музыкант умер.

В 2003 году состав ансамбля был полностью обновлен. В настоящее время существует несколько коллективов, которые исполняют произведения из репертуара легендарного ансамбля и название которых включает слово «Песняры». Официально правопреемником Белорусского государственного ансамбля «Песняры» под руководством Владимира Мулявина считается Белорусский государственный ансамбль «Песняры» под руководством Вячеслава Шарапова, сообщает БЕЛТА.