Песни для души

В столице продолжается Международный фестиваль православных песнопений

В конкурсе принимают участие 45 коллективов из 14 стран мира. Как отмечают организаторы, сегодняшний День фестиваля - самый насыщенный. Вниманию зрителей - песнопения от академической хоровой капеллы Беларуси и детского духовного хора из Сербии. Оба концерта пройдут в новом Троицком храме.

- Мы приехали в Беларусь с детским хором из Косово. И мы хотим показать, что у нас в Сербии живет православие.И поэтому мы покажем наше творчество и настроение у нас очень хорошее, - рассказал корреспонденту нашего телеканала епископ Рашко, Призренский и Косово-Метохийский Артемий