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Песни для души

30 апреля 2009 07:17
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В столице продолжается  Международный фестиваль православных песнопений

В конкурсе принимают участие 45  коллективов из 14 стран мира. Как отмечают организаторы, сегодняшний День фестиваля - самый насыщенный. Вниманию зрителей - песнопения от академической хоровой  капеллы Беларуси  и детского духовного хора из Сербии. Оба концерта пройдут в  новом Троицком храме.

- Мы приехали в Беларусь с детским хором из Косово. И мы хотим показать, что у нас в Сербии живет православие.И поэтому мы покажем наше творчество и настроение у нас очень хорошее, - рассказал корреспонденту нашего телеканала епископ Рашко, Призренский и Косово-Метохийский Артемий

# Культура

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