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Первым снегом и аншлагом встретили "Лiстапад" в Гомеле

19 ноября 2008 11:50
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Юбилейный 15-й кинофестиваль в городе над Сожем открылся премьерой картины Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Стая". Всего же в региональной программе кинофорума более 30-ти лент, среди них – российская "Живи и помни" и уже известный зрителю фильм "На спине у черного кота". Минский фестиваль уже второй год доступен не только столичному зрителю. В прошлом году его киносеансы посетили свыше 11-ти тысяч жителей Гомельской области. Завершится фестивальный кинопоказ на Гомельщине 24 ноября премьерой нового белорусского фильма "Пока мы живы".
# Культура

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