Первый реставрационный центр планируют создать в Беларуси

Сейчас идут переговоры о подготовке специалистов и финансировании.

Тем временем в запасниках белорусских музеев обновления ожидает большое количество экспонатов. А реставрационный отдел есть только в Национальном художественном музее. Здесь на грант, выделенный главой государства, будет отреставрировано 10 икон 18-19 веков.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы Национального художественного музея Беларуси:

– Произведения искусства – это как живой организм. Со временем они начинают где-то разрушаться, где-то страдать. Причины могут быть разные. Но, в этом и заключается задача музейных сотрудников и реставраторов, в том, чтобы эти произведения жили как можно дольше.