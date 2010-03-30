Первый комикс о Супермене поставил новый аукционный рекорд в $1,5 млн.

Редкий экземпляр первого комикса о Супермене был продан в США на интернет-аукционе за $1,5 млн., побив все предыдущие рекорды книжек с комиксами.

Сборник «Action Comics No.1», на обложке которого изображен поднимающий над собой автомобиль Супермен, был выпущен еще в июне 1938 года. Его стоимость тогда составляла лишь 10 центов. Всего в мире на сегодняшний день насчитывается не более 100 сохранившихся экземпляров этой книги. Комиксы из этого сборника крайне востребованы в среде коллекционеров и неоднократно устанавливали рекорды для этого вида печатной продукции.

Предыдущий рекорд был установлен экземпляром комикса 1939 года выпуска, повествующего о первых приключениях другого супергероя — Бэтмена. В феврале нынешнего года он был продан за $1,075 млн., сообщает БЕЛТА.