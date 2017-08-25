Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города

Новости Беларуси. Щучин готовится отметить 500 лет со дня своего основания. Город впервые упоминается в летописи XVI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально он принадлежал знаменитому роду Радзивиллов, и княжеские традиции там сохраняют до сих пор.

Планируют с размахом встретить круглую дату: открыть первый в городе кинотеатр и устроить авиашоу.

Татьяна Сорока, невеста:

Кольца положи сегодня. И букет у тебя еще завтра в девять.

Еще раз напомнить про кольца и букет будущему мужу, позвонить свидетелям. У Татьяны Сороки дел невпроворот. Завтра она расстанется с девичьей фамилией и будет, как мечтала, фотографироваться у старинного дворца Друцких-Любецких, уже в фате и белом платье. Свадьбу не случайно решили сыграть именно в День города.