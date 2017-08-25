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Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города

25 августа 2017 17:30
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Новости Беларуси. Щучин готовится отметить 500 лет со дня своего основания. Город впервые упоминается в летописи XVI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально он принадлежал знаменитому роду Радзивиллов, и княжеские традиции там сохраняют до сих пор.

Планируют с размахом встретить круглую дату: открыть первый в городе кинотеатр и устроить авиашоу.

Татьяна Сорока, невеста:
Кольца положи сегодня. И букет у тебя еще завтра в девять.

Еще раз напомнить про кольца и букет будущему мужу, позвонить свидетелям. У Татьяны Сороки дел невпроворот. Завтра она расстанется с девичьей фамилией и будет, как мечтала, фотографироваться у старинного дворца Друцких-Любецких, уже в фате и белом платье. Свадьбу не случайно решили сыграть именно в День города.

Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города-1

Татьяна Сорока:
Это будет очень символично для нас – то, что мы в этот день распишемся.

А пока Татьяна завершает последние приготовления к свадьбе, глава района Сергей Ложечник внимательно следит за подготовкой города к 500-летию. В юбилей откроется после капремонта единственный в Щучине кинотеатр. Большое событие для местных жителей!

Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города-4

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:
Мы с вами прошлись, увидели: как пчелки здесь все трудятся. Здесь, в принципе, нашему директору помогают из разных отделов. И дети, которые тоже с нетерпением ждут открытия.

Пока мы открываем только кинотеатр, а так планируется молодежно-развлекательный центр.

В городе все говорит о приближении праздника. На площади Свободы начался монтаж сцены – 26 августа здесь пройдет официальная часть и концерт звезд белорусской эстрады. А пока повсюду рабочие: чистят, моют, подметают.

Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города-7

Байк-парад, впервые соревнования по гребле на байдарках. Но все же гвоздь программы обозначен как «500 лет на высоте».

Галина Буро, СТВ:
Пожалуй, самым зрелищным моментом праздника станет авиашоу. Самолеты покажут фигуры высшего пилотажа, а с вертолетов десантируются парашютисты. Это подарок от вооруженных сил страны Щучину как городу авиаторов.

Гостям предложат подняться в небо на воздушном шаре или гироплане.

А на земле пройдет шоу спецподразделений Западного оперативного командования.

Первый кинотеатр и красочное авиашоу: как в Щучине отпразднуют 500-летие города-10

Александр Амшей, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Щучинского райисполкома:
Ожидаем, что из Гродно приедут представители автомобильных клубов, которые смогут продемонстрировать свою технику здесь, на территории нашего аэродрома. Ну и, конечно же, большая развлекательная программа для всех гостей и участников праздника.

Два дня на улицах Щучина будет звучать музыка. И по традиции после заката небо раскрасится залпами салюта.

Горожане:
Щучин, мы тебя любим!

# Культура # Юбилеи # Фотофакт

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