Первый этап реконструкции Большого театра оперы и балета завершен

Сейчас идут работы по демонтажу сцены. Новые площади скоро появятся и у национального музея истории и культуры Беларуси.

Театр начинается с вешалки, а его новое рождение с административных зданий. В Большом театре оперы и балета завершился первый этап реконструкции, а это подвальные спецпомещения плюс пять этажей над землей - репетиционные залы, гримерки, и буфет.

Еще будут второй и третий этапы глобального ремонта, которые планируют сдать одновременно. Один из сложнейших моментов замена сердца театра - его сцены. Так называемая трансплантация уже началась.

Со временем историю о реконструкции оперного можно будет узнать в Национальном музее истории и культуры. Он хранит всю информацию о самых важных этапах Беларуси с самой древности до наших дней. Правда, по словам сотрудников музея, что бы историю сохранить, нужно создать достойные условия для экспонатов.

Скоро музей расшириться. По распоряжению Президента страны, здание на улице Фрунзе 19, которое всегда принадлежало военным, станет полностью служить на благо сохранение истории. Проектно сметная документация готовится. На ремонт старого, нового здания понадобиться три года.

В национальном музее истории и культуры Беларуси ждут окончания реконструкции оперного. Когда обновленный театр откроется, тогда начнут ремонтировать музей. Это следующий культурный объект, за которое возьмется государство.

