Первый белорусский фестиваль этнокультурных традиций завершился на Гомельщине

За два дня на главной сцене праздника самобытной культуры «Зов Полесья» выступило почти тысяча артистов. Свои традиции, искусство и промыслы представили десятки населенных пунктов Полесья.

Очередное фестивальное утро в Лясковичах началось с соревнований. Первыми выявить лучшего из лучших решили полесские лесорубы. В преддверии профессионального праздника они мастерски срезали вековые сосны за считанные секунды.

Пока щепки летели под топорами профессионалов, рыбаки ставили рекорды в ловле. Пять килограммов за две минуты. Руками полешуки ловят не хуже невода.

А вот у Николая Лигорского соперников не оказалось. Уж больно редкое по нынешним временам ремесло. На изготовление традиционной полесской лодки под названием «Дуб» у мастера уходит всего две недели.

Сохранили на Полесье и еще более древнее ремесло: производство долбленых дубовых челнов. Такие делали наши предки тысячи лет назад. Строительство челна наука непростая. Еще сложнее научиться управляться с ним на воде. В умелых руках дубовый челн является одним из самых быстроходных и маневренных плавсредств на Припяти. Эту науку полешуки впитывают с молоком матери.

Уже в следующем году народные гонки на челнах обещают стать гвоздем программы фестиваля. Нынешний же «Зов полесья» подошел к завершению. Лауреаты названы, победители награждены. Надолго останутся только эмоции, которые увезут домой участники первого белорусского этнофеста.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.