Первая в СНГ школа игры на лютне открылась в Пинске

Древнему инструменту отдавали предпочтения во времена Барокко и Ренессанса. А вот в наши дни о нем несправедливо забыли.

Вместе они собираются три раза в неделю. 10 минут, чтобы настроить инструмент и вот, уже под сводами музыкальной школы звучит знаменитая рыцарская баллада.

Юным виртуозам игры на лютне под силу даже сложные произведения. Хоть и не с первого раза. 13 двойных струн. Овладеть игрой на этом древнем инструменте не просто. Ведь нотная грамота состоит из так называемых табулатур. Их придумали еще в Средневековье. Здесь звуки передаются буквами.

Дмитрию освоить инструмент помог предыдущий опыт. За плечами у юного музыканта – класс игры на гитаре. Кстати, она правнучка лютни. Но сыграть серенаду для любимой девушки, юноша предпочел на старинных струнах.

Единственную школу игры на лютне открыл Юрий Дубновицкий. Сыграть на инструменте средневековья он мечтал со студенческих лет. Но так и не смог его найти. Пришлось сделать самому. Годы теории и вот результат – модели от Ренессанса до позднего Барокко.

Юрий Дубновицкий, учитель класса игры на лютне:

– Это один из самых древних инструментов, дошедших до наших дней. Потому что первое упоминание об инструментах семейства лютневых относится ко второму тысячелетию до нашей эры.

Создание лютни – работа ювелирная. Нужны элитные сорта древесины, специальный клей и выдержка.

Юрий Дубновицкий:

– По времени, порядка от 2 до 3 месяцев. Дерево должно быть уже высушено. Нужно создавать микроклимат. Нужно подсушивать в сушилках. Все это для того, чтобы инструмент потом зазвучал.

Древний инструмент уже покорил музыкантов из других стран. К белорусскому мастеру и его ученикам едут за опытом из ближнего и дальнего зарубежья.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Пинск, Брестская область.