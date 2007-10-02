Первая православная епархия образовалась на Полоцкой земле

В Полоцке проходят празднования, посвящённые 1.015-летию со Дня Святого крещения самого древнего города на Белой Руси. Город с почти 12-вековой историей дал миру большое количество святых. В рамках празднований состоялось открытие и освящение после реконструкции Полоцкого Богоявленского собора. Здесь появился новый резной иконостас.

Появился у города и оберег от нечистых сил. С четырёх сторон духовной столицы установили массивные кресты. В освещении символов христианства принял участие Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси.