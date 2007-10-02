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Первая православная епархия образовалась на Полоцкой земле

02 октября 2007 16:52
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В Полоцке проходят празднования, посвящённые 1.015-летию со Дня Святого крещения самого древнего города на Белой Руси. Город с почти 12-вековой историей дал миру большое количество святых. В рамках празднований состоялось открытие и освящение после реконструкции Полоцкого Богоявленского собора. Здесь появился новый резной иконостас. 
Появился у города и оберег от нечистых сил. С четырёх сторон духовной столицы установили массивные кресты. В освещении символов христианства принял участие Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси.
# Культура

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