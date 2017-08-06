Первая книга для восточных славян: 500-летие белорусского книгопечатания отмечается 6 августа

Новости Беларуси. Юбилей белорусского книгопечатания. В этот день ровно 500 лет назад в Праге Франциск Скорина напечатал первую на белорусском языке книгу, совершив тем самым огромный технологический и культурный рывок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Библия полоцкого доктора стала первым печатным изданием для восточных славян. Она вышла раньше, чем английский и французский переводы, почти на 50 лет. С того момента в Праге появилось еще 20 томов именитого мастера, все они богато иллюстрированы и дополнены авторскими предисловиями и послесловиями. Дата 500-летия белорусского книгопечатания имеет мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО.