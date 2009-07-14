Первая энциклопедия белорусского шоу-бизнеса презентована на «Славянском базаре»

Инициатором издания, автором идеи и составителем стал журналист, член Союза писателей Беларуси Дмитрий Подберезский.

По его словам, главная цель этого издания убрать белые пятна с истории белорусской популярной музыки. Энциклопедия охватывает период от 1939 года до настоящего времени и содержит около 570 статей, посвященных как отдельным исполнителям и коллективам, так и представителям околомузыкальных профессий - клипмейкерам, звукорежиссерам, ди-джеям, продюсерам.

В статьях издания содержится краткая информация о жизненном и творческом пути персоны, сведения о его гастролях, участии в фестивалях, музыкальных наградах, дискография, перечень клипов, а также контактная информация.

При отборе кандидатур автор исходил из трех критериев: наличие у исполнителя хотя бы одного фабрично изданного трека, присвоение лауреатского звания на конкурсе статусом не ниже национального и профессиональный стаж работы на сцене не менее 5 лет.

Открывает энциклопедию статья об Искуи Абалян, а завершает о группе VAR. Тираж книги составляет 2 тыс. экземпляров.

Дмитрий Подберезский совершенно не согласен с мнением о том, что в Беларуси отсутствует шоу-бизнес. Автор уже готовит второе дополненное и исправленное издание своей энциклопедии. Его дополнят около 30 статей о новых персонах белорусской популярной музыки. Оно будет мультимедийным и включать хотя бы по одному треку.