Первая часть «Гарри Поттера и даров смерти» собрала за ночь рекордную сумму

В одной только Северной Америке - 24 миллиона долларов.

Последний фильм про юного волшебника Гарри Поттера, которого ждет смертельная схватка с Волан-де-Мортом, вышел в американский прокат 19 ноября, сообщает ctv.by . Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как никогда. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете.

В Беларуси фильм также показывают с пятницы в кинотеатрах «Аврора», «Берестье», «Мир», «Москва», «Октябрь» и «Беларусь». На белорусских киносайтах уже есть несколько отзывов.

Злата:

Только что из кино. Ну что же, поклонников, без сомнения, ожидает праздник! Красивый, атмосферный и очень зрелищный фильм, прекрасно передающий настроение книги. Естественно, от детской сказки там уже почти ничего не осталось: даже я, взрослая тетка, в паре-тройке мест пугалась, практически как на ужастике, так что совсем маленьких деток брать не советовала бы.

Ну и, помимо крупных планов просто роскошные панорамные съемки! Безумно, безумно красиво!



Xantor:

Вы знаете. а я ждал большего. Посмотрев трейлер, который был насыщен динамикой, в итоге я увидел полнейшую тягомотину на экране.

В общем был рад, что фильм закончился и я могу выйти из кинотеатра.

Artemida:

Мне безусловно очень нравится поттериана, но в кино почти уснула. Было очень скучно((( веселило только одно- как переживал зал. Я смотрела этот фильм в америке, весь зал так искренне вздыхал когда у героев что- то не получалось и когда отец Луны вызвал пожирателей смерти зал аж начал беспокойно и негодующе перешептываться " о нет! Только не это" или " Боже мой что же теперь делать". Короче по ходу я одна не смогла проникнуться. Главные герои в детстве были такими симпотичными, а выросли в таких типичных англичан)

P.S. Орфография и стилистика отзывов сохранена.