Переезд Национальной библиотеки завершен

Завершен переезд основных фондов Национальной библиотеки Беларуси в новое здание. В старом здании временно останется фонд редкой книги. Для него, по мнению специалистов, перепад температуры при транспортировке может стать губительным. Несмотря на то, что все ценные издания упакованы в специальные коробки, защищающие их от повреждений и грибка, перевозить их начнут, когда столбик термометра поднимется до 14-16 градусов. По прежнему "месту прописки" еще находятся и внутренние структурные подразделения библиотеки. В новое здание они переедут, когда там заработает автоматическая информационная система. Пока в главном книгохранилище еще устанавливают компьютерное оборудование, все перевезенные фонды разместили по своим местам, но книги пока не распаковывают. Также, сотрудники библиотеки заняты организацией рабочих мест. Первых же читателей Национальная библиотека примет уже в мае этого года.