Передвижная выставка "Брестская крепость – дорогами победы" открылась в городе над Бугом

Такой оригинальный проект на колесах подготовили сотрудники музея мемориального комплекса. На 23-х двухметровых планшетах разместились более 200-т фотоснимков. Они знакомят посетителей с событиями Великой Отечественной, послевоенного периода, а также с историей создания мемориального комплекса. В музее Брестской крепости выездная экспозиция пробудет всего несколько дней. После чего отправится в путешествие по регионам страны.