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Передвижная выставка "Брестская крепость – дорогами победы" открылась в городе над Бугом

21 мая 2008 13:52
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Такой оригинальный проект на колесах подготовили сотрудники музея мемориального комплекса. На 23-х двухметровых планшетах разместились более 200-т фотоснимков. Они знакомят посетителей с событиями Великой Отечественной, послевоенного периода, а также с историей создания мемориального комплекса. В музее Брестской крепости выездная экспозиция пробудет всего несколько дней. После чего отправится в путешествие по регионам страны.
# Культура

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