Павел Латушко: Нужно говорить о развитии проектной, грантовой деятельности в сферы культуры

Мирский замок стал центром обсуждения актуальных вопросов в области белорусской культуры.

Авторитетные деятели культуры и искусства, представители регионов, а также популярные артисты определяют план работы общественного совета на 2011 год.

Сегодня, на первом заседании речь, в частности, шла о партнерстве в кинопроизводстве, меценатстве и спонсорстве, об охране историко-культурного наследия.

Так, в текущем году продолжится реставрация 16 объектов. Из республиканского бюджета на эти работы выделят более 160 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Стварэнне сістэмы гуманітарных адносін з рункту гледжання бізнеса да культуры: нам падаецца, што важна, каб дзяржава падала імпульс для прыватных кампаній — што варта укладваць сродкі ў культуру, падтрымліваць дзяржаўны бюджэт. Варта гаварыць аб развіцці праектнай, грантавай дзейнасці ў сферы культуры. І мы сапраўды будзем здіўлены, колькі паявіцаа новых імён, новых праектаў, новых цікавых творчых асоб і ініцыятыў, дзячуючы гэтай дзейнасці.

Я думаю, што такіх новых ідэй і падыходаў з’явіцца яшчэ больш падчас нашых діскусій — сёння толькі першае паседжанне.