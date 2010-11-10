Павел Латушко: Михаил Савицкий любил человека — личность, которой он был и сам

Центральный дом офицеров пришли сотни людей: коллеги по творческому цеху, ученики, друзья, земляки и просто многочисленные поклонники маэстро кисти и холста. Нескончаемая вереница людей, множество цветов и венок от Президента Беларуси.

Имя Савицкого в творчестве еще при жизни стало нарицательным. Буквально до последних дней он продолжал заниматься главным делом.

Похоронили мастера на Восточном кладбище в столице на Аллее почётных граждан.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Яго шануюць і будуць шанаваць яшчэ доўгія гады і дзесяцігоддзі, а можа і стагоддзі — усе тыя, хто шчыра цікавіцца мастацтвам. Бо гэты чалавек у сваёй творчасці быў шчыры. Ён любіў чалавека — асобу і постаць, якой ён і сам з’яўляўся. Менавіта гэта было галоўным у яго творчасці.

Василий Сумарев, художник, Заслуженный деятель искусств Беларуси:

Он в свое время такой сделал рывок в белорусском искусстве, что засиял на небосводе всего советского искусства

Игорь Бархатков, художник, ученик Михаила Савицкого:

Он нас учил мыслить, любить своб страну. Стать человеком на этой земле. Его советы были не о том, как нарисовать, а том как сделать так, чтобы страна стала лучше.

Михаил Савицкий ушёл из жизни 8 ноября на 89-ом году, после продолжительной болезни. Кисти мастера принадлежат десятки полотен, посвящённых борьбе с фашизмом. Его картины «Партизанская мадонна», «Партизаны», триптих «Агрессия», цикл «Цифры на сердце» и другие работы получили мировую известность. В них — судьба человека, прошедшего сложный путь жизненных испытаний и личная тревога за судьбы мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».