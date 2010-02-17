Павел Латушко: Хочу пожелать Янковскому, чтобы ему никогда не нужны были дублеры

Юбилейный вечер Янковского прошел 5 февраля 2010 года в Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького.

Свой день рождения Ростислав Иванович отметил на сцене, которой служит уже больше полувека. Программа вечера — не вымышленный сюжет, а правдивый рассказ о династии Янковских.

Ростислав Иванович Янковский — народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, премии «За духовное возрождение», премии Союзного государства в области литературы и искусства, кавалер орденов Франциска Скорины, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почетный гражданин Минска, неизменный главы Международного кинофестиваля «Лiстапад».

Великий артист сейчас полон сил, находится на пике актерской формы, активно участвует в репертуаре театра, готовит главную роль в новой постановке. Сегодня у всех нас есть возможность увидеть его на сцене, прикоснуться к его великому искусству, почувствовать необыкновенное обаяние, привлекательность и талант личности этого замечательного артиста и человека.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

— Каждый раз, когда мне бывает не по себе, тревожно или просто грустно, я вспоминаю детство, юность, зрелые года — и эти воспоминания меня успокаивают. Вот такая своеобразная земляничная поляна.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

— Ростислав Иванович — это легенда белорусского театрального и киноискусства. Этот человек через себя, свою личность, свой талант, свою энергетику внес огромнейший неоценимый вклад в белорусскую культуру.

Борис Луценко, народный артист Беларуси:

— Под влиянием самобытной личности Ростислава Янковского его зрители, конечно, становятся красивее, добрее и вообще лучше.

Белла Масумян, народная артистка Беларуси:

— Ростислав Иванович отличается способностью любить профессию, семью, свой клан и династию, конечно, театр и в целом жизнь.

Алексей Ереньков, композитор:

— Это актер, которого любят. На его спектакли ходят с большим удовольствием. Никогда зритель не остается разочарованным: ведь он видит самоотдачу, проявление очень крупного таланта.

Ричард Смольский, ректор Белорусской государственной академии искусств:

— Он продолжает вписывать золотые страницы в историю уже XXI столетия. Редкий, счастливый, уникальный случай в истории, когда художник оставляет замечательный след в истории двух столетий.

Аркадий Кац, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

— Он — один: целый мир, целый театр! Какие эпитеты я бы сегодня не говорил, под каждым из них я бы мог подписаться. Ростислав обладает большим, по-настоящему выдающимся талантом.

Андрей Душечкин, народный артист Республики Беларусь:

— Не перестаю удивляться его жизнелюбию, настрою на работу, на свою жизнь, которая не угасает, а, наоборот, разгорается все ярче и ярче.

Валентина Еренькова, режиссер:

— Это такая красивая дата. Ростислав Иванович выходит на сцену, играет главные роли — и этим дает уроки мастерства актерам.

Александр Ткаченок, народный артист Беларуси:

— Ростислав Иванович стремится играть — это его жизнь, и он проживает ее в театре.

Александр Сенчило, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:

— С юбилеем Вас! Так держать! Мы на Вас равняемся. Вы — пример для всех нас.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

— Все мы счастливы поздравить Ростислава Ивановича с замечательным юбилеем. Ростислав находится в великолепной жизненной, творческой и актерской форме. Блистательный человек и актер. Я его обожаю.

Филипп Янковский, режиссер:

— Юбиляру я желаю здоровья, творческих успехов и счастья. Я его люблю просто за то, что он мой дядя. Очень хорошо, что он еще и замечательный актер.

Сергей Ковальчик, главный режиссер Национального академического драматического театра им. М. Горького:

— Это великий артист, обладающий уникальным природным дарованием, уникальным психофизическим аппаратом, способным передать тончайшие нюансы движения человеческой души. Этот человек обладает колоссальнейшим сценическим опытом.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

— Сейчас в театре ставится новый спектакль «Пани Коханку». Сценаристом этого спектакля является белорусский драматург, который написал его специально для Ростислава Ивановича. Во время репетиций Ростислав попросил дублера.

Я хочу пожелать нашему юбиляру, чтобы ему никогда не нужны были дублеры и он всегда был главным героем своих спектаклей.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

— У Евтушенко есть хорошие строчки:

«Пою и пью, не думая о смерти,

Раскинув руки, падаю в траву.

И если я умру на белом свете,

То я умру от счастья, что живу!».

Спасибо!