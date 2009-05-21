Патриарх Кирилл молится об упокоении Олега Янковского

«Пройдя большой и непростой жизненный путь, испытание известностью и славой, Олег Иванович приобрел мудрость и внутреннюю красоту», — написал Святейший патриарх в письме художественному руководителю Ленкома Марку Захарову.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит об утрате великого актера Олега Янковского: «Примите мои соболезнования в связи с кончиной Олега Ивановича Янковского. Это был действительно народный артист, которого знают и любят несколько поколений зрителей. Его вдохновенное творчество помогало многим людям подняться над суетой повседневности, задуматься о смысле жизни. Пройдя большой и непростой жизненный путь, испытание известностью и славой, Олег Иванович приобрел мудрость и внутреннюю красоту. Не случайно последним образом, созданным им в кино, стал образ святителя Филиппа, митрополита Московского», — говорится в письме, — «Господь да упокоит раба Своего Олега в вечном Своем Царстве. Да отрет Он слезы супруги и сына почившего, всех его родных и близких, которые ныне скорбят о нем».

Прощание с любимым актером пройдет в пятницу в Ленкоме. Церемония начнется в 11 утра, отдать память великому артисту смогут все его поклонники, а также родные, друзья и коллеги Олега Ивановича.

Отпевание пройдет в тот же день, в храме Николая Чудотворца в Хамовниках. В пятницу великого актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.