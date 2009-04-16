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Пасхальная выставка открылась в музее Великой Отечественной

16 апреля 2009 06:52
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Старинные иконы и поздравительные открытки, яйца из фаянса, стекла, металла и фарфора.

Проект «Праздник праздников» подготовлен совместно с Гродненским музеем истории религий. В экспозиции редчайшие экспонаты 19-20 веков: иконы и православные атрибуты. А главным украшением стала коллекция пасхальных яиц.

- И, представляете, есть изделия Императорского фарфорового завода Санкт-Петербургского, - рассказала телеканалу СТВ заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны Светлана ЕЗЕРСКАЯ. - Здесь у нас есть редкие экземпляры. Например, изделия завода братьев Карниловых, товарищества Кузнецовых и Поповы. Это все знаменитые прославленные марки фарфоровые Российской Империи.

# Культура # Музеи

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