Парижского фотографа очаровала белорусская столица

В художественной галерее имени Щемелева открылась выставка работ Джефа Бонифасино "Минск. Портреты".

Мастер страстно увлечен путешествиями: пол-Европы пешком обошел, до Бурятии доехал, а теперь сбылась его давняя мечта - удалось посетить белорусскую столицу. Минск привлек молодого фотохудожника и как архитектурно-пространственный объект и как место, где обитают интересные ему люди. Поэтому не трудно догадаться, что героями его фоторабот стали наши соотечественники, которые, к слову, тоже люди творчества.

Перед тем, как приехать в наш город выставка экспонировалась в парижской галерее "Холодильник", которая заслужила славу "стартовой площадки" для творчества молодых французов. Фотограф смог пропустить привычную для каждого минчанина реальность через призму своего авторского взгляда. Результат авторской обработки не шокирует, но напоминает, что прекрасное и удивительное рядом.

Увидеть Минск в другом измерении можно в Городской художественной галерее Л. Щемелева до 31 августа.