Парижский шансон от KARPATT в Минске

Французские песни столичной публике дарит квартет «Karpatt».

«Вечер французской песни» обещает быть игриво-романтичным. Впрочем, это свойственно характерам музыкантов-парижан. В своем деле они профессионалы. Каждый виртуозно владеет инструментом, но волнение перед концертом все равно есть.

Фред Ролла, солист группы «KARPATT»:

Меня переполняют различные чувства. Это скорее не стресс, а какое-то непонятное волнение. Главное, чего мы все ожидаем — это встреча с публикой.

В отличие от предыдущих альбомов, где в каждой песне была история конкретного персонажа, в новом детище песни только о любви. Вдохновение авторы черпают в красоте, а точнее – в женском очаровании.

Гости сегодня прогулялись по столичным улицам. И судя по всему, белорусские девушки вдохновили французов на создание новых песен.

Музыканты честно признались, что, к сожалению, не знакомы с белорусской музыкальной культурой. Но, услышав сегодня песни в исполнении «Песняров» и «Сябров», назвали это открытием. Такому мелодичному и глубокому исполнению произведений стоит поучиться.

Фред Ролла, солист группы «KARPATT»:

Я считаю, что смесь различных стилей и различных культур влияет на белорусскую музыку. Это коренным образом отличается от той музыки, которая есть в нашей стране.

С отъездом музыканты ещё не определились. Во время путешествий по миру они привыкли много общаться. И уверены, что найдут с белорусами общий язык.