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Памятники древнего Полоцка могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО

03 сентября 2008 07:47
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Планируется, что сегодня представитель этой организации осмотрит Спасо-Преображенскую церковь Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, Софийский собор. Вместе с ними осмотрены будут также исторические территории, которые, как и архитектурные памятники, связаны с именем православной святой. Окончательный вердикт о международном признании полоцких памятников будет вынесен в 2009 году.

Напомним, что в список всемирного наследия в настоящее время включены четыре объекта на территории Беларуси: Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", резиденция Радзивиллов в Несвиже, а также один из объектов Дуги Струве. До 2012 года намечена подготовка еще пяти досье объектов историко-культурного наследия Беларуси для представления на рассмотрение в ЮНЕСКО.
# Культура

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