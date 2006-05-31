Памятник легендарному Карандашу откроется в Гомеле

На открытие памятника легендарному клоуну Карандашу в Гомель приедут его родные. Накануне городские власти направили дочерям народного артиста СССР Михаила Румянцева, живущим в Москве, приглашение принять участие в этой церемонии. Памятник любимому детворой и взрослыми клоуну советской эпохи Карандашу с его неизменной спутницей - собачкой Кляксой будет установлен у Гомельского государственного цирка. Это первая в городе парковая композиция, отлитая из цельной бронзы. Весит скульптура 325 кг, ее высота составляет 165 см - таков был рост Карандаша, когда он надевал свой знаменитый котелок.