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Памятник легендарному Карандашу откроется в Гомеле

31 мая 2006 13:53
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На открытие памятника легендарному клоуну Карандашу в Гомель приедут его родные. Накануне городские власти направили дочерям народного артиста СССР Михаила Румянцева, живущим в Москве, приглашение принять участие в этой церемонии. Памятник любимому детворой и взрослыми клоуну советской эпохи Карандашу с его неизменной спутницей - собачкой Кляксой будет установлен у Гомельского государственного цирка. Это первая в городе парковая композиция, отлитая из цельной бронзы. Весит скульптура 325 кг, ее высота составляет 165 см - таков был рост Карандаша, когда он надевал свой знаменитый котелок.
# Культура

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