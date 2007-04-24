Памяти узников концлагерей посвящается:

На территории бывшего концлагеря "Заксенхаузен" 23 апреля торжественно открыта мемориальная доска от имени Президента Беларуси. Мемориальный знак - это дань памяти погибшим в концлагере узникам из Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Его авторы - скульптор Владимир Слободчиков и архитектор Игорь Морозов. Памятный знак от Беларуси - это уже второй на территории Германии. Первый был открыт в апреле прошлого года в Мемориальном комплексе "Равенсбрюк" по инициативе белорусской дипмиссии в Германии. Церемония открытия мемориальной доски прошла в рамках памятных мероприятий, организованных в Заксенхаузене по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря.