Памяти Константина Поплавского посвящается:

В эти дни исполнилось бы 95 лет композитору, педагогу, дирижёру, заслуженному деятелю искусств Константину Поплавскому.

Константин Иосифович руководил детским хором белорусского радио. Он был одним из основателей Государственного академического народного хора страны и оставил после себя доброе имя, значительное творческое наследие.

Концерт памяти музыканта прошёл на его малой родине в Воложинском районе. Свои песни землякам талантливого дирижёра подарили народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. А также творческие коллективы, которые некогда работали под руководством Константина Поплавского.