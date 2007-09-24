Памяти Константина Поплавского посвящается:

Константин Иосифович руководил детским хором белорусского радио. Он был одним из основателей Государственного академического народного хора страны и оставил после себя доброе имя, значительное творческое наследие.
Концерт памяти музыканта прошёл на его малой родине в Воложинском районе. Свои песни землякам талантливого дирижёра подарили народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. А также творческие коллективы, которые некогда работали под руководством Константина Поплавского.