Память, которая не умирает:

В концлагере Заксенхаузен в Германии будет установлен Мемориальный знак от президента Беларуси.

Концлагерь, расположенный недалеко от Потсдама, - образец фабрики уничтожения: лагерная больница, где проводили опыты над людьми, газовые камеры, крематорий, был даже специальный бункер для автоматизированного расстрела - в затылок. Через Заксенхаузен прошли почти четверть миллиона человек. Это евреи и цыгане из разных стран Европы, немцы, осужденные как противники режима немцы и советские военнопленные. В их числе и белорусы. По сей день Заксенхаузен известен во всем мире. Там установлены мемориальные знаки от руководителей тех стран мира, жители которых содержались в концлагере. Теперь будет и от имени белорусского Президента.

Автор мемориального знака - скульптор Владимир Слободчиков. Это не первая его работа в таком жанре. В прошлом году был установлен знак в женском концлагере Равенсбрюк в Германии. Там погибло более 2 тысяч белорусских женщин.

Владимир Слободчиков над мемориальным знаком трудился в соавторстве с архитектором Игорем Морозовым. Идея тоже общая. Памятник прочерчен вертикальными белыми полосами, символизирующими лагерную робу. В центре пробита дыра, как будто след от пули.

"Мы хотели суровость, солдатскость, трагичность выразить. ... Но есть нюанс. ...Выстрел - изнутри. Это не входное отверстие, а выходное. ...Это выстрел из того времени в нас, это память, которая не должна умереть", - сказал Игорь Морозов.

Сегодня мемориальный знак готов к отправке в Германию. Церемония его торжественного открытия состоится в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Некоторые из них еще живы. И хотя идея работы согласовывалась худсоветом, последнее слово было за ветеранами.

И авторы снова в поисках других идей. Впереди - целая серия работ военной тематики.