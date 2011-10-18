Ожившие картины Андрея Смоляка: в проекте приняла участие ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская

«Ожила» еще одна картина Андрея Смоляка. Сегодня к авторскому проекту художника присоединилась и программа «Столичные подробности». Второе дыхание подарили картине «Воспоминание». На полотне воплощены сразу три образа героини — в прошлом, настоящем и будущем.

К слову, уже более 50 известных политиков, музыкантов, артистов, бизнесменов и спортсменов «примерили» на себя образы с полотен мастера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Смоляк, художник:

Как и каждая моя работа, она особенная. Естественно, с каждой новой работой появляются всё новые и новые грани этого выдающегося проекта «Ожившие картины».

Ольга Смоляк, автор проекта:

Мы работаем на одной дыхании. И мы любим и проект, и друг друга, и своих героев звёздных мы обожаем. И наш проект объединил все эти составляющие.