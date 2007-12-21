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Отражение начала Великой Отечественной войны в музейных экспонатах

21 декабря 2007 12:13
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В Музее обороны Брестской крепости сегодня открывается после реконструкции 4-й зал, посвященный началу Великой Отечественной войны.

Экспозиция отражает самые трагические страницы истории - героическую оборону Брестской крепости в начале войны, бои на Тереспольском и Волынском укреплениях, на подступах к  Бресту и в городе.

Здесь представлены личные вещи, награды, документы горожан и военнослужащих, первыми встретивших войну на границе. Сегодня посетители смогут увидеть полностью обновленный объемный макет обороны Брестской крепости, а также реконструированную форму солдат Красной Армии и Вермахта периода начала войны и другие не менее интересные экспонаты.

# Культура # Музеи

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