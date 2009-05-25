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Открывается кинофестиваль «Зеркало», признанный критикой самым значимым после «Кинотавра»

25 мая 2009 14:38
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В Иваново сегодня начинает работу III Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

Фестиваль проводят в Иваново, поскольку в этих местах родился великий русский режиссер. В этом году здесь отметят и юбилей снятого 35 лет назад фильма «Зеркало». Круглую дату — 30 лет — отмечает и фильм «Сталкер». Традиционно этот и другие фильмы Тарковского будут показывать в ретроспективе фестиваля. В его рамках пройдет и международная научная конференция «Феномен Андрея Тарковского в контексте мирового кинопроцесса».

10 фестивальных программ включают более сотни художественных, документальных, анимационных картин. Расширилась география мероприятия: впервые прибудут фильмы из Израиля, Южной Кореи, Словении, Македонии, Швеции и Нидерландов.

Россию представляют две картины: фильм-фантазия об Иосифе Бродском «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского и «Подарок Сталину» (совместно с Казахстаном) Рустема Абдрашева.

Международное жюри кинофестиваля возглавит писатель и кинодраматург, лауреат премии «Оскар» Рустам Ибрагимбеков.

# Культура

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