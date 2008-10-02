Открытие третьего Международного фестиваля Юрия Башмета состоится 7 октября в большом зале Белгосфилармонии

В сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь выступят народные артисты СССР Виктор Третьяков, Наталия Гутман, Ростислав Кример. Дирижировать будет маэстро Юрий Башмет. Новое направление в фестивале – аутентичный фольклор. В парке им.Горького пройдет шествие дударей, гармонистов, балалайщиков, скоморохов.



Третий международный фестиваль Юрия Башмета – настоящее созвездие музыкантов из Беларуси, России, Польши, Голландии, Англии. Народные артисты СССР, лауреаты международных конкурсов – программа "фестивальной недели" обещает быть насыщенной. Традиционное смешение стилей – классика и джаз в этот раз разбавит популярная музыка. Не обойдется и без премьер.



По просьбе организаторов фестиваля из европейского общества Страдивари в Минск привезут инструменты с огромной историей. Белорусские музыканты смогут сыграть на скрипках Страдивари, Гварнери и Гваданини.



А в кассах настоящий ажиотаж. Третья партия билетов уже подходит к концу. Поклонников мэтра не пугают ни цены – самые дешевые билеты уже распроданы – ни места на галерке.



Сюрприз от организаторов фестиваля – концерт 8 октября. В большом зале Дворца Республики выступят группа "Браво", Игорь Бутман и его квартет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Народного артиста СССР Юрия Башмета. Кстати, в Минск Юрий Абрамович приедет заранее: он встретится со студентами Белорусской