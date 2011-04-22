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Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

22 апреля 2011 06:41
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4 мая 2011 года 17.00 галерея «Университет культуры» открытие персональной выставки графики Нади Буки «Нешта» Традиционное искусство вытинанки Надя открывает нетрадиционными формами. Её силуэты, вырезанные из бумаги, живут в отдельном мире. Сюрреалистические образы опускаются на лист вымышленными формами и неподвластны никакой логике. Тонким символизмом и глубокой философией дышит каждая работа.

Все композиции вырезаны маленькими ножницами из цельного листа бумаги. Графические работы поражают тонкостью и точностью исполнения. В творческих композициях совмещены такие виды изобразительного искусства как вытинанка, коллаж, силуэт и апликация. Это совершенно новое направление, которое впервые можно увидеть на персональной выставке Нади.
Неповторимый стиль Нади Буки позволяет каждому зрителю заполнить своим содержанием фигуры в композициях.
Ёж, медитирующий на дне бутылки с тосолом, взлетающая к облакам панда с пуговицей на лице, мандарины на снегу - это часть мира художницы, в который она приглашает заглянуть всех желающих. В нём границы безграничны, а время улетает на воздушном шаре.

Это будет что-то!

Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

 

Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

Биография автора:

Надя Бука родилась 2 декабря 1981 года в городе Молодечно. Первые уроки рисунка ей дал отец — график Иван Иванович Смольяков. С детства принимала участие в городских, республиканских и междунароных конкурсах.
1996 год - первое место в международном конкурсе «Дети мира рисуют Иерасулим». Эта композиция до сих пор хранится в главном музее Израиля.
1997 год - стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.
1999 - 2002 училась в Молодечненском музыкальном училище им. М.К. Огинского на отделении декоративно-прикладного искусства. Там Надя знакомится с искусством вытинанки. Её дипломной работой становится серия иллюстраций, выполненных в этой технике к книге собственных стихов.
2003-2007 - студентка факультета журналистики БГУ
2003-2005 - преподаватель декоративно-прикладного искусства в Красненской СШ (Молодечненский район).
2007 год-стипендиат специального Фонда по поддержке талантливой молодёжи (за методическую разработку по преподаванию вытинанки в школах)

В настоящее время Надя Бука работает корреспондентом на телеканале СТВ в программах «Столичные подробности» и «Большой город».

# Культура

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