Открытие персональной выставки графики корреспондента СТВ Нади Буки

4 мая 2011 года 17.00 галерея «Университет культуры» открытие персональной выставки графики Нади Буки «Нешта» Традиционное искусство вытинанки Надя открывает нетрадиционными формами. Её силуэты, вырезанные из бумаги, живут в отдельном мире. Сюрреалистические образы опускаются на лист вымышленными формами и неподвластны никакой логике. Тонким символизмом и глубокой философией дышит каждая работа.

Все композиции вырезаны маленькими ножницами из цельного листа бумаги. Графические работы поражают тонкостью и точностью исполнения. В творческих композициях совмещены такие виды изобразительного искусства как вытинанка, коллаж, силуэт и апликация. Это совершенно новое направление, которое впервые можно увидеть на персональной выставке Нади.

Неповторимый стиль Нади Буки позволяет каждому зрителю заполнить своим содержанием фигуры в композициях.

Ёж, медитирующий на дне бутылки с тосолом, взлетающая к облакам панда с пуговицей на лице, мандарины на снегу - это часть мира художницы, в который она приглашает заглянуть всех желающих. В нём границы безграничны, а время улетает на воздушном шаре.

Это будет что-то!

Биография автора:

Надя Бука родилась 2 декабря 1981 года в городе Молодечно. Первые уроки рисунка ей дал отец — график Иван Иванович Смольяков. С детства принимала участие в городских, республиканских и междунароных конкурсах.1996 год - первое место в международном конкурсе «Дети мира рисуют Иерасулим». Эта композиция до сих пор хранится в главном музее Израиля.1997 год - стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.1999 - 2002 училась в Молодечненском музыкальном училище им. М.К. Огинского на отделении декоративно-прикладного искусства. Там Надя знакомится с искусством вытинанки. Её дипломной работой становится серия иллюстраций, выполненных в этой технике к книге собственных стихов.2003-2007 - студентка факультета журналистики БГУ2003-2005 - преподаватель декоративно-прикладного искусства в Красненской СШ (Молодечненский район).2007 год-стипендиат специального Фонда по поддержке талантливой молодёжи (за методическую разработку по преподаванию вытинанки в школах)

В настоящее время Надя Бука работает корреспондентом на телеканале СТВ в программах «Столичные подробности» и «Большой город».