Открылся фестиваль студенческого творчества <Арт-мажор>

Это событие ежегодно знаменует собой подведение итогов работы Белорусского государственного университета культуры и искусств. В этом году фестиваль приурочили к 20-летию музыкального факультета. <Арт-мажор> это каждый год гарантированно живой звук. Тёплая атмосфера и новая музыка. Звучат произведения экспериментальных направлений, авангард и классика. Эмблемой фестиваля стала птица, символизирующая весну, молодость и талант. Участие в концерте приняли эстрадно-симфонический оркестр под руководством Виктора Волотковича, Ник-джаз-бэнд Николая Федоренко, инструментальный ансамбль <Арко>. На сцену Молодежного театра эстрады вышли студенты всех курсов кафедры искусства эстрады. Выступали ансамбли под руководством Александра Сторожука и Владимира Угольника, солисты Дмитрий Сергеев и Виктория Алешко. По словам организаторов, <Арт-мажор> по популярности скоро ничем не уступит <Белорусской музыкальной осени>, <Славянскому базару в Витебске>, международному музыкальному фестивалю <Золотой шлягер>. Для всех участников подведение итогов фестиваля - это момент оценки результатов их многолетнего труда. Фестивальные недели <Арт-мажор> будут проходить в столице до начала мая.