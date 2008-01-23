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Открылась юбилейная выставка художника Юрия Гаврина

23 января 2008 09:34
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В экспозиции мастера более 30 работ в технике темперы. В этой редкой живописи используется эмульсия из воды и яичного желтка.Выставка, приуроченная к 65-летнему юбилею Юрия Гаврина, работает в музее современного изобразительного искусства. Здесь можно увидеть египетских фараонов с козьими головами, ряженных с крыльями, загадочного юношу с жемчужным ожерельем до пят. Что же касается содержания, то в картинах Гаврина оно философское и юмористическое. С днем рождения известного художника поздравили его ученики. Для любимого преподавателя студенты устроили настоящий показ мод: все костюмы они смоделировали и пошили сами.
# Культура

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