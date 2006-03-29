Открылась выставка белорусского художника Виталия Трофимова

В Музее современного изобразительного искусства открылась персональная выставка живописи Виталия Трофимова <Между небом и землей>. Виталий Трофимов - белорусский художник, работающий в Москве, а несколько последних месяцев в Ханты-Мансийске. Белорусский зритель уже знаком с его предыдущими живописными проектами <Нежные вещи>, <Пушкин и шоколадница>, <Парк> и другие. Новым представлением этого очень яркого автора является живописный проект <Между небом и землей>. Эта выставка - рассказ о земле хантов и мансов, где зима длится почти полгода, где и сегодня охотники надевают на лицо меховые маски, расшитые бисером, а в искусстве человек по-прежнему изображается без лица, как отвлеченное понятие.