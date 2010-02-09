Отцу Иоанну Охлобыстину Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил носить рясу и иерейский крест

Это временное решение было принято в ответ на просьбу, с которой отец Иоанн обратился в ноябре 2009 года к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее священник писал в своем интернет-дневнике: "Я действительно категорически не соответствую общепринятому нормативу внешнего образа священнослужителя: я снимаюсь в кино, предпочитаю светскую одежду, причем своеобразную, занимаюсь боевыми искусствами, мое тело покрывают татуировки, пальцы мои частенько унизаны перстнями, и у меня не растет борода, в конце концов".

По словам отца Иоанна, он ставит перед собой вопрос о том, что есть истина и Христос.

- Желанная с детства работа в окружении приятных мне коллег, сопереживание их радостям и печалям, обеспечение моей семьи, детей и жены, которых я люблю без памяти, внешний комфорт и возможность творческой реализации, без чего моя душа рвется на части, или предстояние у Святого Престола, где на время службы я полностью растворяюсь в восторженном осознании сопричастности вечности, где меня покидает страх смерти, и мою душу наполняет блаженный покой? Я не знаю", - писал священник.

- Наверное, я обращусь к Святейшему с просьбой отстранить меня от служения, пока я не найду правильный вопрос и единственный ответ на него. Если он есть, - говорилось в блоге.

Одна из последних киноработ отца Иоанна – роль юродивого в фильме Павла Лунгина "Царь", сообщает «Интерфакс».