От Вислы и до Нёмана водный путь проложен

Уже в будущем году Августовский канал получит статус международного туристического объекта.

После завершения реконструкции приграничного шлюза на польской территории, водный путь будет открыт от Вислы и до Нёмана. На белорусской части канала к этому времени планируют построить необходимую инфраструктуру. Активно готовятся к этому событию и в Польше.

Пассажирский теплоход с туристами уже третий раз за день собирается в путешествие по каналу. Такая водная прогулка пользуется большой популярностью у жителей польского Августова. Приобрести билеты в день отплытия практически не возможно. Поэтому, чтобы посетить уникальное гидротехническое сооружение, поляки вынуждены заблаговременно подать заявку.

Пока основными туристами на польской части Августовского канала являются местные жители. Однако, массово привлекать гостей из-за границы здесь намерены уже в следующем сезоне. После реконструкции пограничного шлюза, будущей весной туристический объект приобретёт международный статус. Канал будет доступен от польской Вислы до белорусского Нёмана.

Чтобы превратить Августовский канал в уникальное гидротехническое сооружение, в такой же уникальный европейский туристический объект, нужны немалые финансовые затраты. И с полькой и нашей стороны вкладываются не малые средства.