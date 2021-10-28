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От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?

28 октября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Разрешилась главная театральная интрига года. Под сводами Купаловского театра назвали имена победителей VI Национальной премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?-1

20 театров из разных уголков страны. 28 финалистов. Все театральные жанры от балеты и мюзикла до драмы и комедии. Лучшим драматическим спектаклем стала постановка Театра-студии киноактера «Фальшивая нота». В 2021 году в программе Национальной театральной премии как никогда много классики в исполнении региональных и столичных коллективов.

От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?-4

Лучший спектакль балета – «Анна Каренина» Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.  

От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?-7

Несмотря на обширную географию участников, всех здесь объединяет одно – любовь к сцене и публике. Победители есть, проигравших нет. Здесь все гости большого праздника. Премия – это и подведение итогов прошлого сезона и начало новой театральной пьесы.  

От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?-10

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# Театр # Культура # Виктория Ходосок # Фотофакт

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