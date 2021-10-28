От мюзикла до драмы. Какие спектакли в Беларуси назвали лучшими?

Новости Беларуси. Разрешилась главная театральная интрига года. Под сводами Купаловского театра назвали имена победителей VI Национальной премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 театров из разных уголков страны. 28 финалистов. Все театральные жанры от балеты и мюзикла до драмы и комедии. Лучшим драматическим спектаклем стала постановка Театра-студии киноактера «Фальшивая нота». В 2021 году в программе Национальной театральной премии как никогда много классики в исполнении региональных и столичных коллективов.

Лучший спектакль балета – «Анна Каренина» Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.