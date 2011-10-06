Осенний бал собрал пожилых жителей Октябрьского района Минска

6 октября отмечают профессиональный праздник хранители исторических компроматов и важнейших документов со сроком давности. Через заботливые руки архивистов прошло более 12 миллионов материалов белорусского фонда. Самый старый документ датирован 1391-м годом.
Участников 12-го международного музыкального форума поздравил президент Александр Лукашенко.
Жителей региона и гостей ожидает настоящий ретро-праздник с участием известных белорусских и зарубежных исполнителей.
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