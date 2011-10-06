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Осенний бал собрал пожилых жителей Октябрьского района Минска

06 октября 2011 18:21
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Для приглашенных подготовили игры, конкурсы и загадки. Проявить себя также можно было в песнях и танцах. В конце по традиции выбрали короля и королеву бала.
# Культура

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