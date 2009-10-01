Оркестр под управлением Михаила Финберга откроет международный фестиваль «Золотой Шлягер» в Могилеве

В год 65-летия великой Победы программа этого музыкального форума начнется с большого концерта памяти поэта-фронтовика Михаила Танича.

Как признается сам маэстро Финберг, песни на стихи известного поэта прозвучат в исполнении лучших голосов Беларуси и России.

- Я очень горжусь тем, что могу сделать концерт памяти этого человека, который ушел от нас год назад. Но его музыка всегда будет жить с нами, - сказал он.

В звучную симфонию музыкальной осени Беларуси оркестр под управлением Михаила Финберга добавит еще не одну яркую ноту. 3 октября заслуженный коллектив начинает новый фестиваль «Пинские встречи». Музыканты готовят для слушателей Полесья джазовый концерт. Там же прозвучат современная белорусская музыка и старинные произведения национальных композиторов XVII-XVIII веков.