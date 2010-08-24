Оркестр Михаила Финберга открывает новый предюбилейный сезон

24-й сезон Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга традиционно посвящен белорусской поэзии и инструментальной музыке.

На различных площадках страны поклонники смогут услышать мотивы из творчества не только известных композиторов, но и классиков белорусской литературы. А главным лейтмотивом нового музыкального сезона станет творчество Владимира Короткевича. Концерт в честь 80-летия поэта пройдет 1 ноября.

Михаил Финберг, художественный руководитель Заслуженного коллектива Национального концертного оркестра Беларуси:

– В этом году у нас пройдет новый фестиваль, который мы так и назавали новый фестиваль белорусской поэзии и песни «У Мiнску». В этом фестивале прозвучит: на первом концерте будет звучать Владимир Короткевич, второй концерт – народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий и белорусская классическая поэзия, третий концерт – музыка белорусского замежжа.