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Оркестр Михаила Финберга открывает новый предюбилейный сезон

24 августа 2010 07:11
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24-й сезон Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга традиционно посвящен белорусской поэзии и инструментальной музыке.

На различных площадках страны поклонники смогут услышать мотивы из творчества не только известных композиторов, но и классиков белорусской литературы. А главным лейтмотивом нового музыкального сезона станет творчество Владимира Короткевича. Концерт в честь 80-летия поэта пройдет 1 ноября.

Михаил Финберг, художественный руководитель Заслуженного коллектива Национального концертного оркестра Беларуси:
– В этом году у нас пройдет новый фестиваль, который мы так и назавали новый фестиваль белорусской поэзии и песни «У Мiнску». В этом фестивале прозвучит: на первом концерте будет звучать Владимир Короткевич, второй концерт – народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий и белорусская классическая поэзия, третий концерт – музыка белорусского замежжа.

# Культура

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