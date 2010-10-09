Оригинальное испанское кино с русскими субтитрами будут показывать в Минске до 20 октября

Единственное в Беларуси зрелищное предприятие, входящее в международную ассоциацию «Европа Синема» – столичный кинотеатр «Победа», — представляет тематический показ испанских фильмов «Вне поля зрения». В его программу включено шесть фильмов.

Первый из них называется «Ангел-истребитель» режиссера Луиса Бунюэля.

…После роскошного званого ужина гости вдруг обнаруживают, что в силу каких-то таинственных причин не могут выйти из столовой. Проходит день, другой, и множества тщательно выстроенных фасадов и поз — как не бывало. Исчезают без следа понятия о приличиях, обусловленных положением в обществе, люди опускаются до примитивного животного состояния… В главных ролях заняты Сильвия Пиналь, Энрике Рамбаль, Клаудио Брук, Хосе Бавьера, Аугусто Бенедико, Антонио Браво. В съемках фильма принимали участие киномастера Мексики. Картина номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского МКФ.



C интересом смотрится и испанская художественная кинолента «Охота» режиссера Карлоса Сауры, удостоенного за эту работу «Серебряного медведя» Берлинского МКФ.

…Три ветерана гражданского войны в Испании возвращаются на старое поле боя, где развелось полным-полно кроликов. Хосе, организовавший выезд, надеется занять денег у своего боевого друга Пако, ставшего богатым бизнесменом. Но в отношениях бывших сослуживцев нарастает конфликт, старые обиды и злоба вымещаются в ходе охоты на кроликов, где от случайного выстрела из ружья погибает Пако… В фильме снимались Исмаэль Мерло, Альфредо Майо, Хосе Мариа Прада, Эмилио Гутьеррес Каба, Фернандо Санчес Полак, Виолета Гарсии.

Киноленту «Дух улья» поставил режиссер Виктор Эрисе. Картина удостоена приза «Золотая раковина» МКФ в Сан-Себастьяне….Маленькая Ана под впечатлением от просмотра знаменитого «Франкенштейна» и «страшилок» о духе, поведанных перед сном ее старшей сестрой, упорно наведывается в заброшенный дом посреди полей, искренне веря в то, что призрак однажды появится… В ролях: Фернандо Фернан Гомес, Тереса Химпера, Анна Торрент, Изабель Тельерия, Кетти де ла Камара, Эстанис Гонсалес, Хосе Вильясанте.



Над картиной «Смерть велосипедиста» трудились киномастера Испании совместно со своими коллегами из Италии. Режиссер-постановщик — Хуан Антонио Бардем. Эта классическая социальная драма о несвободе и лжи, разрушающих душу, удостоена приза ФИПРЕССИ Каннского международного кинофестиваля. …Скрываясь с любовником от преследования ревнивого супруга-промышленника, Мария Хосе становится виновницей ДТП, но, опасаясь разоблачения, не оказывает помощь пострадавшему… Яркие, запоминающиеся образы создают в фильме Лючия Бозе, Альберто Клосас, Бруна Корра, Карлос Касаравилла, Отелло Тозо, Алисия Ромэй, Джулия Делгадо Каро.



Фильм «Виридиана» сняли совместно кинематографисты Испании и Мексики. Его, как и киноленту «Ангел-истребитель», поставил режиссер Луис Бунюэль. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» МКФ в Каннах. …Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть ее в своем замке до того, как она пострижется в монахини. На самом деле дядя давно влюблен в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь…

Прекрасно играют в фильме Сильвия Пиналь, Франсиско Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Кальво, Маргарита Лосано, Хосе Мануэль Мартин, Виктория Дзинни.



В программу тематического кинопоказа включена и еще одна кинолента режиссера Карлоса Сауры — «Элиза, жизнь моя». Картина удостоена премии за лучшую мужскую роль на Каннском МКФ. Фильм рассказывает о попытке человека освободиться от своего прошлого, начать новую жизнь. Прошлое и настоящее, реальное и воображаемое сливаются здесь в единый поток, который протекает очень неторопливо, завораживая своей особой аурой, созданной средствами света и колорита, замечательной музыки.

Главные роли исполняют Норман Бриски, Джеральдин Чаплин, Аранча Эскамиллья, Джакобо Эскамиллья, Хоакин Инохоса, Изабель Местрес.



Показ испанских фильмов продлится в «Победе» до 20 октября. Картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, пишет «7 дней».