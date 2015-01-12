Оперная дива Елена Образцова скончалась в Германии в возрасте 75 лет

Новости России. Народная артистка СССР Елена Образцова скончалась на 76-м году жизни.

В Германии она проходила реабилитацию после перенесенного летом воспаления легких.

В связи с этим был отменен ее концерт, запланированный на 11 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Екатерина Шикалович, пресс-секретарь Елены Образцовой:

Елене Васильевне врачи посоветовали уехать в Германию на зиму из-за климата. В связи с этим отменили концерт 11 декабря.

Елена Васильевна одной из первых певиц Страны Советов добилась мирового признания, завоевала лауреатские звания многих престижных вокальных конкурсов, а ее партнерами были самые знаменитые музыканты планеты.

В репертуаре певицы 85 партий в классических и современных операх, а также русские песни, старинные романсы и джазовые композиции.

В одном из интервью она призналась: «все, что делаю – отрабатываю тот талант, который дал мне Господь».

Ее называли лучшей в мире Кармен (смотрите видео). Помимо заглавной партии в опере Бизе, визитными карточками оперной дивы стали Графиня из «Пиковой дамы», Азучена из «Трубадура».