Оперетта «Аршин мал алан»: белорусы поставили спектакль, сохранив азербайджанский национальный колорит

Оперетта «Аршин мал алан» — международный культурный проект Беларуси и Азербайджана. Премьера спектакля «Аршин мал алан» состоялась в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Событие вызвало широкий резонанс среди любителей музыкального театрального искусства. Представьте: азербайджанская музыка, национальные костюмы и... любовь.

«Аршин мал алан» — последняя и самая популярная оперетта Узеира Гаджибекова. Она была написана в 1913 году в Санкт-Петербурге. Премьера «Аршин мал алан» состоялась в 1918 году в театре Зейнналабдина Тагиева.

Хафиз Гулиев, главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета:

В спектакле — всего одна любовь. Здесь мелодичная музыка. Зритель очень любит этот спектакль.

Марина Третьякова, дирижер:

Конечно, для нас эта работа нетипичная, очень интересная, потому что очень много пришлось узнать изучить в качестве дирижера, ведь нужно было познакомиться с культурой Азербайджана, прежде чем приступать к этой работе — как это делается, как они поют, как они играют.

Специального для того чтобы посмотреть белорусскую версию музыкальной комедии «Аршин мал алан», в Минск на несколько дней прибыла представительная делегация деятелей культуры и искусства Азербайджанской Республики во главе с первым заместителем министра культуры и туризма Азербайджана Севды Мамедилиевой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Севда Мамедилиева, первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики:

Это взаимообогащение культурами народов только придает еще больший импульс развитию культуры каждой страны.

Корреспондент СТВ:

Когда вы приезжаете в Минск, что вас больше всего поражает?

Севда Мамедилиева:

Поразила архитектура города. Я знаю, что Минск после Великой Отечественной войны был буквально отстроен заново, но это делали очень умные архитекторы. Я вижу замечательных представителей белорусского народа, я вижу их гостеприимство, добрые улыбки и доброе отношение. Могу сказать, что вы очень открыты всему миру, и это очень приятно.